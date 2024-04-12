مصر.. مدير مطار برج العرب يكشف سبب تعطل طائرة "مصر للطيران" وهبوطها اضطراريا

كشف مدير مطار برج العرب في مصر اللواء حسن السعيد، سبب تعطل طائرة "مصر للطيران" التي كانت متجهة إلى مطار جدة الدولي واضطرت للعودة والهبوط بعد إقلاعها بفترة وجيزة.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح اللواء حسن السعيد أن "طائرة مصر للطيران 886-737"، والتي أقلعت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وعادت مرة أخرى إلى المطار، كانت أقلعت بدون ركاب ولم يكن عليها سوى طاقم الطيارة".

وأضاف اللواء السعيد: "بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة شعر قائدها بوجود عطل فني، فى صندوق الضغط بكابينة الطائرة، وأبلغ إدارة المطار بأنه سيعود لإجراء الفحص الفني".

وأكد اللواء حسن السعيد، أن العطل الفني وعودة الطائرات إلى المطارات، أمر ربما يحدث فى كثير من البلدان وهو أمر وارد.

وبيّن مدير مطار برج العرب أن الطائرة كانت أقلعت بدون ركاب متجهة إلى جدة لإحضار معتمرين، مؤكدا أن شركة "مصر للطيران" سارعت بإخراج طائرة بديلة وتوجهت إلى جدة وأحضرت المعتمرين وأجرت رحلة أخرى، كما شدد على أن الأمور مستقرة.

المصدر: "القاهرة 24"