مصر تبيع 12 طائرة "إيرباص"

قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".

إقرأ المزيد

وأضاف "زكريا"، في تصريحات لـ"بلومبرغ"، أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية، موضحًا: "سنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات".

وتابع: "سنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025".

وكانت القابضة لمصر للطيران قد تعاقدت على شراء 12 طيارة إيرباص A220-300s عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في سبتمبر 2020.

في سياق متصل، وقعت مصر للطيران، صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: بلومبرغ