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الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع "أنظمة توزيع معلومات" إلى السعودية

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.

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وطلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج، وفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وتهدف عملية البيع إلى تعزيز أمن المملكة التي أشار إليها البيان الأمريكي بأنها "قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضاف البيان أن البيع المقترح سيحسن "قدرة المملكة العربية السعودية على المراقبة ومواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن الوطن، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج".

المصدر: "english.alarabiya"

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