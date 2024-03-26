ولي العهد السعودي يجري محادثات مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي

التقى اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة يوم الاثنين، مع وفد برلماني أمريكي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب النائب مايكل روجرز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل في جدة اليوم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي النائب مايكل روجرز وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباخال وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا إسكوبار".

(وكالة الأنباء السعودية)

وأوضحت أنه "خلال الاستقبال جرى استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وحضر الاستقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

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فيما حضره من الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي لدى المملكة أليسون ديلورث والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية العميد جنرال ريتشارد جي كويرك.

المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية