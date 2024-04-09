مصر.. تسمم أسرة كاملة في كفر الشيخ بعد تناولها سمك القراض

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة من قرية البناين في محافظة كفر الشيخ المصرية يوم الاثنين، بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم سمكة القراض السامة ونقلوا إلى المستشفى وحالتهم شبه مستقرة

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بنقل المصابين بالتسمم إلى أحد المشافي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشف مصدر طبي مسؤول في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، تفاصيل إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، وذلك عقب تناولهم سمكة القراض التي تعتبر من الأسماك السامة.

وقال المصدر إن المصابين تناولوا سمك القراض السام يوم الاثنين خلال الإفطار، وبعد ذلك بدأت تظهر عليهم أعراض الإصابة بتسمم غذائي.

وأضاف أن مستشفى برج البرلس المركزي استقبل 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم وهم زوج وزوجة و3 من أبنائهما، وعلى الفور تم التعامل معهم بجهود من الفرق الطبية داخل المستشفى.

وأشار المصدر الطبي إلى أن الأطباء داخل المستشفى تعاملوا على الفور مع كافة المصابين إثر إصابتهم بتسمم غذائي، وتم وضعهم تحت الملاحظة داخل المستشفى وحالتهم جميعا مستقرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية