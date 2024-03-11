أغذية للحفاظ على صحة الكلى

أفاد الدكتور دميتري دورونتشوك أخصائي أمراض الجهاز البولي، أن بعض الأطعمة تقلل من خطر تكون الحصى وتحافظ على صحة الكلى.





ووفقا له، من المهم قبل كل شيء شرب كمية كافية من الماء في اليوم. لأن الماء ينظف المسالك البولية ويخفض تركيز السموم التي تخرج من الجسم مع البول. كما يساعد على تحقيق هذه العملية التفاح والبطيخ والأناناس، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يحتاج إلى 30 مل من السوائل لكل كيلوغرام من وزنه.

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ويشير الطبيب، إلى أن فيتامين А وفيتامين В6 تخفض تركيز الأوكزالات في الدم، ما يقلل من خطر تكون حصى في المسالك البولية. كما أن الكربوهيدرات المعقدة مثل الحنطة السوداء والمعكرونة المصنوعة من القمح الصلب تساعد على تحسين إفراز البول.

ويمكن في حالات التهاب المثانة تناول شاي الأعشاب التي لها خصائص مدرة للبول، مثل عنب الدب وشعيرات الذرة ومستخلص بذور العنب وأوراق عنب الثور.

ويقول: "للخيار والكوسا والطماطم والخس واليقطين والجزر والبنجر والتفاح والكمثرى والبطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر والخضار تأثير مدر للبول ومفيد لوظائف الكلى".

ويشير الطبيب إلى أنه من المهم الحد من استهلاك الملح والمشروبات السكرية والأطعمة الدهنية والمقلية والمدخنة. هذه الأطعمة، وتناول الأدوية غير المنضبط، والتدخين، والإفراط في شرب الكحول، ونمط الحياة الخامل، يمكن أن يلحق الضرر بالكلى.

المصدر: gazeta.ru