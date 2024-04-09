سعيد: تجاوزنا العديد من التحديات بفضل تعويلنا على الإمكانيات الوطنية في تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله أمس الاثنين رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أنه بفضل التعويل على الإمكانيات الوطنية تم تجاوز العديد من التحديات.

وجدد سعيد موقفه المتعلق بضرورة التعويل على الإمكانيات الوطنية التونسية في المقام الأول، قائلا: ''هذه هي الطريق التي نسير فيها بالرغم من الصعوبات التي نواجهها ولكن بفضل هذا الخيار أمكن تخطي العديد من التحديات وخير دليل على ذلك هو تحسن التوازنات المالية للدولة''.

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وأشار الرئيس التونسي إلى أن السير قدما في هذا الاتجاه مع التعاون الند للند على الصعيد الخارجي سيتيح الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في الحياة الكريمة وفي الحفاظ على سيادة دولتنا والاستقلال الكامل لقرارنا الوطني.

كما أكد على أن تكون كل مؤسسات الدولة في خدمة المواطن في أي مستوى كان، ومن يتحمل المسؤولية عليه أن يضاعف من جهوده ويكون قدوة في البذل والتعفف والعطاء فضلا عن واجب التحفظ والحياد.

وأضاف: ''بعقول أبناء تونس وسواعدهم تبنى الأوطان وتزدهر، وبالعزيمة الثابتة الصادقة على رفع شتى أنواع التحديات لن تكون هناك أبدا أماني جوفاء أو مستحيلات''.

المصدر: موزاييك