ابنة الحبيب بو رقيبة تثير الجدل في تونس

أثارت هاجر بو رقيبة، كريمة أول رئيس لتونس، الراحل الحبيب بو رقيبة، جدلا واسعا في البلاد، بعدما طالبت الرئيس قيس سعيد بإصدار مرسوم يجرم سب والدها باعتبارها رمزا وطنيا لكل التونسيين.

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وانقسمت الآراء بين الناشطين بشأن طلب هاجر بورقيبة، وقال بعضهم إنه تعبير عن "الديكتاتورية"، وإنه دعوة لتقييد الحريات في تونس ومنع الناس من الإدلاء برأيهم، فيما قال آخرون إن طلبها محق باعتبار الرئيس الراحل بورقيبة رمزا كبيرا من رموز تونس.

يعطيها الصحة قالت الحق بورقيبة مؤسس تونس و رمز كبير 🇹🇳 — soleiltn444 (@soleiltn444) April 6, 2024

عقلية دكتاتورية عند الناس الكل — ben hadj youssef (@khaledlemahdois) April 6, 2024

- إنها لا تحترم الحديث مع الرئيس، إنه أمر لا يطاق - علاوة على ذلك، فإن الرئيس س. قيس، لم يصرح بأي إهانة، احتفل بها باحترام وكرامة، بورقيبة الذي قتل ملكنا الذي كان طيبا - جيد لتونس، جيد ل التونسيون - — Mira (@yassmimouna) April 6, 2024

- تبدو فضولية وسلطوية مثل سلفها - — Mira (@yassmimouna) April 6, 2024

برافو هاذه هي المراة والشخص الوحيد الي جادلت الرءيس و وخاطبته الند للند . بورقيبة و تاريخنا في العروق يسري . — m&ms (@webernewton123) April 7, 2024

وكانت ابنة بورقيبة قالت خلال لقائها سعيد السبت بمناسبة إحياء ذكرى وفاة والدها، إنه يجب إصدار مرسوم يمنع تزييف التاريخ وطمسه خاصة أن هناك مسؤولين وصحافيين يشتمون الرئيس الراحل بورقيبة ويسعون للمس بكرامته وكرامة عائلته".

كما أضافت أن بو رقيبة "قدم الكثير لتونس وقد يكون أخطأ ولكن هذا لا يسمح لأي شخص بسب من يعتبر رمزا لكل التونسيين".

من الجدير ذكره، أن بورقيبة له نجل وحيد من زواجه الأول وهو جان الحبيب بورقيبة، وهاجر بورقيبة هي ابنته بالتبني في زواجه الثاني.

المصدر: RT + موزارييك أف أم