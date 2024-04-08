الرئيس القبرصي في لبنان لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية والترسيم البحري

وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الاثنين إلى بيروت، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين، ويبحث ملفات مشتركة بين البلدين أبرزها الهجرة غبر الشرعية والحدود البحرية في المتوسط.

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وفي المقر الحكومي وسط بيروت، عقدت محادثات ثنائية بين الرئيس القبرصي ونجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال باعتباره الموكل بصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن من "أهم الملفات المطروحة للنقاش، هي الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص والتعاون في ضبطها، وملف ترسيم الحدود البحرية".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس القبرصي أيضا، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حيث سيتم التباحث في أبرز الملفات على الساحة اللبنانية.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وفي هذا الصدد، حذرت الأمم المتحدة واليونيفيل اليوم الاثنين، من مخاطر توسع نطاق وحجم المواجهات جنوب لبنان.

المصدر: RT + SPUTNIK