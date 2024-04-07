الحكومة المصرية تعلق على أنباء استيراد "شحنات تقاوي فاسدة"

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أنباء بشأن استيراد مصر "شحنات تقاوي فاسدة" (بذور زراعية).

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وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر "شحنات تقاوي فاسدة"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة" للأنباء المتداولة.

وقالت الوزارة، إن "جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية كافة، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية"، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وناشت الوزارة الموطنين "عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

(التقاوي) هي ما يبذر في الأرض للزراعة، بذور القمح والقطن والفول وغيرها.

المصدر: RT