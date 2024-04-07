 
مباشر

الحكومة المصرية تعلق على أنباء استيراد "شحنات تقاوي فاسدة"

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تعلق على أنباء استيراد
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xb5q

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أنباء بشأن استيراد مصر "شحنات تقاوي فاسدة" (بذور زراعية).

إقرأ المزيد
مصر .. توقيف رجل أعمال ومساعده لتخزين دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات لطرحها في الأسواق
مصر .. توقيف رجل أعمال ومساعده لتخزين دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات لطرحها في الأسواق

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر "شحنات تقاوي فاسدة"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة" للأنباء المتداولة.

وقالت الوزارة، إن "جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات القياسية كافة، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية"، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وناشت الوزارة الموطنين "عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

الحكومة المصرية تعلق على أنباء استيراد

(التقاوي) هي ما يبذر في الأرض للزراعة، بذور القمح والقطن والفول وغيرها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا