معادلة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي.. كم مدنيا يمكن قتله مقابل تصفية كل مقاتل من حماس؟

أكدت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصادر، أن الجيش الإسرائيلي قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي لضرب أهداف مرتبطة بـ"حماس".

وفقا للمقال، أنشأت المخابرات العسكرية الإسرائيلية نظامين في السنوات الأخيرة يسمحان بمعالجة كميات كبيرة من المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات للأهداف العسكرية.

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يزعم المصدر أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بسجلات لسكان القطاع المرتبطين بـ"حماس"، كما يتم إدخال المباني والهياكل التي يمكن استخدامها من قبل "حماس" في خوارزميات تدعى "لافندر"، مؤكدا أنها أظهرت دقة 90% في تحديد أعضاء "حماس" في التصعيد الأخير.

وقال مصدر آخر: "بلغ رقم الذروة للأشخاص الذين تم رفع معلوماتهم على الخوارزميات 37 ألفا، وهم أهداف محتملة، ومع ذلك فإن الأرقام تتغير دائما، لأن كل شيء يعتمد على المعايير التي تم تحديدها لاختيار مقاتلي حماس."

وأكد ضباط مخابرات للصحيفة أنهم يحددون عدد المدنيين الذين يمكن قتلهم عندما يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف أحد أعضاء "حماس"، وزعموا أنه في بداية الحملة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اعتبرت المخابرات الإسرائيلية أن مقتل 15-20 مدنيا أمر مقبول عند القضاء على مقاتل واحد من حماس، ولكن تقرر تقليل هذا العدد بعد ذلك.

المصدر: تاس