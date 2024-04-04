قتلى وجرحى في غارات جوية إسرائيلية على منازل في رفح جنوب قطاع غزة

قتل 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية بأن 7 قتلى بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلين في مدينة رفح، بينما قتلت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، منزلا في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأصيب عدد من النازحين برصاص الجيش الإسرائيلي، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، قصفا مدفعيا وجويا فجر اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية، "قتل مواطنان على الأقل وأصيب 15 آخرون ليل الأربعاء، في غارات إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقتل مواطنان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي منطقة البركة، جنوب دير البلح، كما قتل مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف المدفعية الإسرائيلية للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق منفصل، وصل عدد من جرحى القصف الإسرائيلي على القطاع، مساء الأربعاء، إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية، بوصول "عدد من الجرحى الفلسطينيين المتأثرين بالعمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى السلطنة لتلقي العلاج".

وشكرت وزارة الخارجية العمانية، السلطات المعنية بجمهورية مصر العربية، على "التسهيلات التي وفرتها لنقل الجرحى الفلسطينيين".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 181 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: "وفا"