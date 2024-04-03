لابيد ردا على غانتس.. على هذه الحكومة "الأخطر والأفشل في تاريخ إسرائيل" الرحيل فورا

رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوة الوزير في مجلس الحرب بيني غيتس، لإجراء الانتخابات في سبتمبر، مؤكدا أن الانتظار 6 أشهر لرحيل الحكومة "الأخطر" في التاريخ غير ممكن.

ورد يائير قائلا: "لا يمكننا الانتظار نصف سنة حتى ترحل هذه الحكومة الأخطر والأفشل في تاريخ إسرائيل".

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وأضاف: "على هذه الحكومة الرحيل قبل كل شيء حتى نستطيع التعامل مع ملف الاسرى وإعادتهم إلى المنزل وإعادة النازحين إلى بيوتهم والانتصار على حماس".

وكان دعا غانتس في وقت سابق من اليوم، لإجراء انتخابات في سبتمبر، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج ومطالبة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، بسبب الحرب في غزة.

وشهدت شوارع مدينة القدس مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة.

وهدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، نتنياهو بـ"حرق إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة رغم أن الحرب على غزة ما تزال متواصلة، فيما أكد نتنياهو أن ذلك سيؤدي إلى شل البلاد وتجميد المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.

المصدر: RT