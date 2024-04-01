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مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)

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مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي قطاع غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

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المكتب الإعلامي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل 400 فلسطيني في محيط مجمع الشفاء
المكتب الإعلامي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل 400 فلسطيني في محيط مجمع الشفاء

وتم العثور على عشرات الجثث في المجمع ومحيطه بعد انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي منه اليوم الاثنين.

ودعت لجان الطوارئ المواطنين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط المجمع "خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء" كما تدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم عدة مناطق غربي وشرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة أسبوعين
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)جانب من إحراق وتدمير جميع مباني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة مجمع الشفاء، ووصف عمليته في المجمع بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حركة "حماس".

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)

المصدر: RT

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