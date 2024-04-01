مراسلنا: الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي غزة (صور)

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي قطاع غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

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وتم العثور على عشرات الجثث في المجمع ومحيطه بعد انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي منه اليوم الاثنين.

ودعت لجان الطوارئ المواطنين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط المجمع "خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء" كما تدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم عدة مناطق غربي وشرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين شنه عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة مجمع الشفاء، ووصف عمليته في المجمع بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حركة "حماس".

المصدر: RT