رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي: نمو التدفق السياحي إلى مصر قد ينخفض بسبب الحرب في غزة

أكد رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي عمرو القاضي أن مصر تتوقع هذا العام زيادة أعداد السياح بنسبة 20%، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد ينخفض بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

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وقال القاضي: "في العام الماضي كان النمو بنسبة 27%، أما هذا العام نتوقع نموا بنسبة 20%، لكن بسبب الحرب في غزة قد يكون الرقم حوالي 15%، إننا ملتزمون ببذل قصارى جهدنا على الرغم من الصعوبات".

وأضاف: "ستستلم الخطوط الجوية المصرية 25 طائرة جديدة بدءا في منتصف هذا العام وما بعده، وهذا سيزيد من قدراتنا. لذلك أعتقد أنه يمكننا تحقيق أهدافنا لأن عدد السياح لا يزال صغيرا جدا بالنسبة لبلد مثل مصر".

وأكد أنه على الرغم من الصراع في قطاع غزة، فإن شبه جزيرة سيناء ومنتجع شرم الشيخ آمنان للسياح، مضيفا: "سيناء آمنة للغاية وكل شيء محمي. ويزور شرم الشيخ ستون ألف سائح من جميع أنحاء العالم كل أسبوع. زارنا مائة وخمسون ألف شخص من روسيا فقط من يناير إلى فبراير".

ووفقا له، فإن القاهرة تتفاوض حاليا مع شركات الطيران الروسية والتركية وشركات طيران أخرى لحل مشكلة زيادة حركة السياح.

وأشار إلى أن متحف الجيزة المصري الكبير قد يفتح أبوابه للسياح عام 2024، مضيفا: "إن العمل على المتحف المصري الكبير على وشك الانتهاء، ونريد تنظيم الافتتاح الكبير للمتحف، والذي من المقرر أن يزوره العديد من الضيوف ورؤساء الدول الدوليين. آمل أن نتمكن من افتتاحه هذا العام".

المصدر: نوفوستي