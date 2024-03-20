مصر تشارك في معرض سياحي دولي في موسكو

تشارك وزارة السياحة والآثار المصرية في المعرض السياحي الدولي MITT الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو أمس وستستمر حتى 21 مارس الجاري.

إقرأ المزيد

وافتتح الجناح المصري في المعرض سفير القاهرة في موسكو نزيه النجاري.

من جانبه أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار خطة الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الروسي، لافتاً إلى أهمية هذا السوق بالنسبة للسياحة المصرية حيث يحتل المرتبة الثانية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مؤكداً على العلاقات المثمرة والفعالة التي تربط بين مصر وروسيا وما تشهده من تعاون في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

وخلال المعرض، عقد عمرو القاضي عدة لقاءات مهنية مع مسئؤولي وممثلي اتحاد منظمي الرحلات الروسية Ator، وعدد من أهم وأكبر منظمي الرحلات بالسوق الروسي من بينها biblio globus و anex و Intourist و Coral Travel، وذلك لبحث خطط التعاون خلال الفترة القادمة للترويج للمقصد السياحي المصري بروسيا بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه من خلال تنظيم الحملات الترويجية المشتركة والاستعداد للموسم السياحي الصيفي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر والتجارب السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لتعريف السائحين الروس بها والتي من بينها منتج السياحة الثقافية، ومنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break وما تذخر به مدينة القاهرة من مقومات سياحية وأثرية ستجعل منها مقصداً سياحياً قائماً بذاته والذي بدوره سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

كما استعرض مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير النقاط الواقعة على هذا المسار من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها لتكون جاهزة لاستقبال السائحين في إطار السياحة الروحانية لافتاً إلى النقاط التي تم افتتاحها على المسار حتى الآن.هذا بالإضافة إلى الحديث عن مدينة سانت كاترين وما تشهده من تطوير في إطار المشروع القومي "التجلي الأعظم" الذي تنفذه الدولة بها بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والروحاني والديني والبيئي مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية العالمية، وبما يحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، بما يساهم في جعلها مقصداً عالمياً للزائرين من مختلف دول العالم.

وتطرق أيضا للحديث عن المدن السياحية الجديدة التي يتم إقامتها على طول ساحل البحر المتوسط بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالإضافه إلى شركتي مصر للطيران وred sea.

المصدر: RT