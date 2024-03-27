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الأمن المغربي يصادر كمية ضخمة من المخدرات في مراكش (صور)

أخبار العالم العربي

الأمن المغربي يصادر كمية ضخمة من المخدرات في مراكش (صور)
AFP
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تمكنت عناصر الشرطة المغربية بولاية أمن مراكش من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وحجز كمية ضخمة من المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "عناصر الشرطة بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت يوم أمس الثلاثاء، في توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".

الأمن المغربي يصادر كمية ضخمة من المخدرات في مراكش (صور)

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن "حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و 260 كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من مبيعات هذا النشاط الإجرامي".

الأمن المغربي يصادر كمية ضخمة من المخدرات في مراكش (صور)

وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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المصدر: وسائل إعلام مغربية

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