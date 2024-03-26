المغرب.. التنقيب عن كنوز داخل مسجد يورط دركيا ورئيس جماعة ترابية

تمكنت عناصر الدرك الملكي المغربي بإقليم الصويرة من تفكيك عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز ضمنها دركي ورئيس جماعة ترابية.

وذكرت مصادر إعلامية أنه تم توقيف أفراد هذه العصابة بعد ضبط اثنين منها وهما يقومان بأعمال حفر من أجل استخراج كنز من داخل مسجد عتيق.

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ووفقا للمصادر نفسها، فإن ساكنة إحدى القرى حاصرت المشتبه فيهما وهم بصدد التنقيب عن الكنز داخل المسجد بجماعة سيدي أحمد أوحامد، مشيرة إلى أنهما خططا لاقتحام المسجد بعدما قصداه نهارا وأديا فيه صلاة العصر.

وأوضحت المصادر أن المعنيين بالأمر اختليا بالإمام سابقا وأعربا له عن نواياهما في التنقيب عن الكنز، مؤكدين له أن المسجد يحتوي على دفائن نفيسة، كما أغرياه بأن يكون له نصيب منها إذا سهل لهما عملية الحفر ليلا.

وأضافت أن المشتبه فيهما قصدا المسجد ليلا لتنفيذ مهمتهما إلا أن الإمام الذي اتفقا معه أخبر أحد معارفه بالموضوع على سبيل الاستشارة، فما كان منه إلا أن أفشى السر وسط السكان، فقرروا محاصرتهما.

وبعد توقيف المشتبه فيهما، تم إخطار مصالح الشؤون العامة لعمالة الصويرة والنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق معهما في حالة اعتقال، قبل إحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ليتم إطلاق سراحهما بموجب كفالة وإحالتهما على جلسة المحاكمة.

المصدر: "أكادير 24"