مراسل RT: وصول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة (فيديو)

قال مراسل RT فجر يوم الثلاثاء إن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وصلت إلى شمال قطاع غزة.

والاثنين، أعلن الأردن أنه أرسل خلال اليومين الماضيين 73 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر جسر الملك الحسين وهو أحد المعابر الحدودية التي تربط المملكة بالضفة الغربية.

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وذكرت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان أنها "سيرت 3 قوافل من المساعدات الغذائية لأهلنا في غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة)".

وحسب البيان "تتكون القوافل من 73 شاحنة محمّلة بالطرود الغذائية ومادة الطحين"، مشيرة إلى أنها أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى الأهل بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتشير بيانات الهيئة الأردنية إلى ارتفاع عدد الشاحنات التي أرسلت عبر المعبر ذاته إلى 605 شاحنات منذ ديسمبر 2023.

خلال اليومين السابقين تم تجهيز ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية مكونة من ٧٣ شاحنة تحمل على متنها مادة الطحين والمواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تمهيداً لادخالها #لأهلنا_في_غزة عبر جسر الملك حسين. pic.twitter.com/zeBzO7GBZc — JHCO (@_jhco) March 25, 2024

وتقيّد إسرائيل منتهكة القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولا سيما برا، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

المصدر: RT + وكالات