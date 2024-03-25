غوتيريش من الأردن: مصمم على استمرار عمل "الأونروا"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن تصميمه على استمرار عمل وكالة "الأونروا" وتعزيز عملها، داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها.

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وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الأردنية عمان، إننا "نتحدث بقوة منذ وقت طويل أننا بحاجة لوقف إطلاق نار في غزة وهي الطريقة الوحيدة لإدخال المساعدات الإنسانية"، وأضاف: "علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق خدمات الأونروا للفلسطينيين ونعمل من أجل التصدي للمشكلات التي تعاني منها".

وجدد غوتيريش مطالبته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن أي غزو بري لرفح، سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية.

وكان غوتيريش قال الأحد، خلال زيارته مصر إن الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري.

وأكد غوتيريش أن هناك انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى.

وبحث خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جهود إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما للتهجير كما حذرا من عملية في رفح.

وكان غوتيريش زار معبر رفح عند حدود غزة، حيث قال إن "الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع".

المصدر: RT