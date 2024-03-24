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إمام سعودي يكشف حادثة للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تثير تفاعلا

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إمام سعودي يكشف حادثة للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تثير تفاعلا
Globallookpress
الملك سلمان بن عبد العزيز
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تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو لإمام مسجد قباء في المدينة المنورة سليمان الرحيلي يروي من خلاله حادثة مؤثرة تتعلق بالملك سلمان عندما كان أميرا للرياض.

ونشر الإعلامي السعودي، عبد الله البندر، مقطع فيديو قصيرا من مقابلته مع الرحيلي خلال برنامج (مخيال رمضان) والأخير يروي واقعة تعود للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، حيث قال: "وقتها كان أحد سكان الرياض يأتي إلى الأمير سلمان بشكل مستمر ويقدم له النصائح وعندما مات الرجل ذهب الملك سلمان إلى عزائه وتفاجأ أولاد المتوفي وقتها، وأخبرهم سلمان وقتها كلمة وقال لهم بأن "والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا".

ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا حيث علق أحد الناشطين: "حتى نحن عموم الناس المواطنين لا نقبل أي نصيحة إلا إذا كانت بالطريقة اللبقة وتكون في محلها".

وكتب آخر: "حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وحفظ مشايخ الدعوة السلفية".

وعلق أحدهم: "الملك سلمان الله يحفظه وكل ملوكنا يسمعون للناس دايم وهذا سبب تعلقنا فيهم الله يديمهم لنا السؤال كيف عرف الملك سلمان الله يحفظه أن الرجل توفي؟".

وكتب ناشط: "والله أنا نحبه والدنا المفدى وملكنا الملك سلمان بن عبد العزيز اللهم أطل عمره وبارك له في أثره وانصره وانصرنا به وعافه وعفو عنه".

المصدر: RT

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