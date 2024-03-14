 
مباشر

الأمير محمد بن سلمان يزور المسجد النبوي ومسجد قباء ويؤدي الصلاة بهما وسط تفاعل كبير (فيديوهات+صور)

مجتمع

الأمير محمد بن سلمان يزور المسجد النبوي ومسجد قباء ويؤدي الصلاة بهما وسط تفاعل كبير (فيديوهات+صور)
وكالة الأنباء السعودية "واس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5tn

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مشاهد من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد النبوي وتأدية الصلاة في الروضة الشريفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن  الأمير محمد بن سلمان زار اليوم الخميس المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على النبي محمد، وعلى صاحبيه.

وبين "واس" أنه كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وأئمة وخطباء المسجد النبوي.

إقرأ المزيد
تفاعل على مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل يد أخيه الأمير عبد العزيز (فيديو)
تفاعل على مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل يد أخيه الأمير عبد العزيز (فيديو)

وعقب ذلك، زار الأمير محمد بن سلمان، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد، حيث كان في استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء أحمد حسن بخاري، وأمين منطقة المدينة المنورة فهد بن محمد البليهيشي، وعدد من المسؤولين.


وتفاعل رواد مواقع التواصل مع لقطات الزيارة، حيث قال أحدهم معلقا: "تقبل الله يا سيدي ولي العهد وعسى الله يعزك ويرفع قدرك ويعينك وينصرك ويسدد خطاك ويجعلك من لدنه سلطانا نصيرا"، وأضاف آخر: "اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، واحفظ بلادنا، وأدم عليها الأمن والإيمان، في ظل قيادتنا الرشيدة..صباح كريم من رب رحيم".

المصدر: RT + "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"