الأمير محمد بن سلمان يزور المسجد النبوي ومسجد قباء ويؤدي الصلاة بهما وسط تفاعل كبير (فيديوهات+صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مشاهد من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد النبوي وتأدية الصلاة في الروضة الشريفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان زار اليوم الخميس المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على النبي محمد، وعلى صاحبيه.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يزور #المسجد_النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. #واسpic.twitter.com/mqYShMsCrG — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 14, 2024

وبين "واس" أنه كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وأئمة وخطباء المسجد النبوي.

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وعقب ذلك، زار الأمير محمد بن سلمان، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد، حيث كان في استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء أحمد حسن بخاري، وأمين منطقة المدينة المنورة فهد بن محمد البليهيشي، وعدد من المسؤولين.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع لقطات الزيارة، حيث قال أحدهم معلقا: "تقبل الله يا سيدي ولي العهد وعسى الله يعزك ويرفع قدرك ويعينك وينصرك ويسدد خطاك ويجعلك من لدنه سلطانا نصيرا"، وأضاف آخر: "اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، واحفظ بلادنا، وأدم عليها الأمن والإيمان، في ظل قيادتنا الرشيدة..صباح كريم من رب رحيم".

تقبل الله يا سيدي ولي العهد وعسى الله يعزك ويرفع قدرك ويعينك وينصرك ويسدد خطاك ويجعلك من لدنه سلطان نصيرا pic.twitter.com/It0Wm6SHW3 — افراح (@Ulavcke_) March 14, 2024

المصدر: RT + "واس"