من أصول مصرية.. سائحة مكسيكية تتهم سائقا بالتحرش بها والأمن يفحص فيديو الشاكية

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قال موقع "مصراوي" إن الأجهزة الأمنية تفحص فيديو فتاة أجنبية اتهمت سائق بشركة توصيل بالتحرش بها.

وذكر الموقع أن نادية سائحة مكسيكية من أصول مصرية وثقت فيديو ما وصفته بتحرش السائق بها.

وأفادت السائحة بأنها فكرت في القفز من السيارة على غرار حبيبة الشماع.

وأوضح الموقع المصري أن إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تفحص الفيديو للتواصل مع الشاكية وتحديد هوية السائق المشكو في حقه.

المصدر: "مصراوي"