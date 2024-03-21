كتائب "القسام" تتصدى لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الخميس، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإٍسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "تصدي مقاتلي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وقصف الدبابات المتوغلة في المنطقة".

ونشرت كتائب "القسام" يوم أمس مقطع فيديو يظهر "تصدي مقاتليها للقوات الإٍسرائيلية المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي".

كما أعلنت كتائب "القسام" في وقت سابق، أنها "استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، موضحة أن مقاتليها "تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة TBG وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء".

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية تعمدت قتل حوالي 13 مريضا في مجمع الشفاء الطبي، من خلال منع المستلزمات الطبية عنهم، محملا "واشنطن والمجتمع الدولي وإسرائيل مسؤولية هذه الجرائم بحق المرضى والجرحى".

المصدر: RT