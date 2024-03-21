إعلام فلسطيني: 9 قتلى بغارات إسرائيلية مكثفة على النصيرات وتفجير مبنى بمستشفى الشفاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بمقتل 9 فلسطينيين وفقدان عدد كبير تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو العربي في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على مخيم النصيرات، واستهدفت محيط أبراج مدينة الأسرى شمال غربي مخيم النصيرات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الحربية شنت 4 غارات على المنطقة المذكورة خلال قرابة نصف ساعة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167، حيث واصلت القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع.

إلى ذلك، فجرت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، شمال القطاع.

@PalinfoAr

وهدد الجيش الإسرائيلي النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلاء المجمع فورا وإلا سيتم قصفه، كما اعتقل العشرات وأجبر عددا من المرضى والمرافقين على ترك المنشأة الطبية.

المصدر: إعلام فلسطيني