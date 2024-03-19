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بالفيديو.."المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطارا في عمق إسرائيل

أخبار العالم العربي

بالفيديو..
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عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، مشاهد من استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

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وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في الأسبوع الماضي استهداف ذات المطار بطائرات مسيرة.

وكانت فصائل المقاومة في العراق سابقا قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT

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