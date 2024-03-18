سلطان عمان يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وأرسل سلطان عمان برقية تهنئة إلى بوتين تتضمن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب الروسي لمزيد من التقدم والرقي.

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وتمنى سلطان عمان للعلاقات القائمة بين البلدين الاطراد والتطور والازدهار.

وبذلك يكون سلطان عمان رابع زعيم عربي يقدم التهنئة للرئيس الروسي بعد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتصدر بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية