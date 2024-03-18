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ملك البحرين يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البلاد

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البلاد
Sputnik
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هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأرسل الملك حمد بن عيسى برقية تهنئة، أعرب من خلالها عن خالص تهانيه، متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرئاسي، لتحقيق تطلعات الشعب الروسي في مزيد من التقدم والتطور والازدهار.

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.89% من الأصوات
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.89% من الأصوات

وأشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البحرين وروسيا، وما وصلت إليه من مستوى متقدم على كافة المستويات، ومؤكدا تطلعه إلى مواصلة العمل مع الرئيس الروسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التاريخية وتطوير مجالات التعاون  المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على  شعبيهما الصديقين.

وتصدر بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.89% من الأصوات