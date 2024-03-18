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أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

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أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية
Globallookpress
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هنأ أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأرسل الصباح برقية تهنئة لبوتين عبّر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وعبر الصباح لبوتين عن تمنياته له بكل التوفيق والسداد والصحة والعافية، وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبذلك يكون أمير الكويت أول زعيم عربي يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وتصدر بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: كونا

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات