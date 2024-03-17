صور وفيديوهات من مراكز الانتخاب الروسية في مصر والسعودية وفلسطين ولبنان وسوريا

توافد المواطنون الروس على المراكز الانتخابية بسفارات وقنصليات بلادهم في الدول العربية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الـ3 والأخير.

فلسطين

أظهرت مقاطع الفيديو والصور إدلاء الروس بأصواتهم في مدينتي رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية.

يشار إلى أن عدد الروس في الضفة الغربية 2000 مواطن من الفلسطينيين وزوجاتهم مواطنات روسيا وأبنائهم.

لبنان

أدلى الناخبون الروس بأصواتهم في "البيت الروسي" بالعاصمة اللبنانية بيروت.

سوريا

وفي دمشق، توجه الناخبون الروس إلى التصويت في مركز الاقتراع رقم 8268 في القسم القنصلي بالسفارة الروسية.

ودعت السفارة الروسية المواطنين الروس في سوريا ممن بلغوا 18 عاما للتصويت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بتوقيت دمشق.

وذكّرت بضرورة حمل جواز السفر الروسي صالح المدة.

مصر

أفاد مراسلنا بانطلاق التصويت في السفارة الروسية في القاهرة.

السعودية

توافد المواطنون الروس على مركز الاقتراع في السفارة الروسية بالرياض للإدلاء بأصواتهم.

المصدر: RT