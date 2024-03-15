بشكل استثنائي ولدواع إنسانية.. فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر

جرى أمس الخميس، فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي، بغرض تسليم جثمان شاب مغربي (29 عاما) كان قد قضى في الأراضي الجزائرية.

وذكر رئيس جمعية مساعدة المهاجرين، حسن عماري، أن المتوفى الذي يتحدر من منطقة تازة لقي حفته قبل نحو أسبوع، وقد تمكنت الجمعية عبر ممثلها بالجزائر وبتعاون مع القنصلية المغربية بالجزائر العاصمة من إتمام الإجراءات الضرورية لنقل جثمانه بشكل سريع.

وأبرز عماري في تصريح لوكالة "هسبريس" أن الشاب المعني كان يقيم بولاية قالمة بشمال شرق الجزائر بشكل غير نظامي رفقة اثنين من إخوته، وزاول بها إحدى الحرف قبل أن يتعرض لأزمة قلبية تسببت في وفاته.

كانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، متهمة الرباط بـ "أعمال عدائية"، وهو قرار اعتبرته المملكة "غير مبرر إطلاقا".

وفي أكتوبر من العام نفسه، أوقفت الجزائر تدفق الغاز عبر أنابيب إلى إسبانيا كانت تمر عبر الأراضي المغربية في شمال البلاد. وفي وقت لاحق منعت الطائرات المغربية من عبور المجال الجوي الجزائري.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين وسط تراشق إعلامي وحرب كلامية بين البلدين. وفي مارس 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن القطيعة بين البلدين وصلت إلى نقطة اللاعودة.

المصدر: RT