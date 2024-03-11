القاهرة تكشف حقيقة تعرض السفارة المصرية في السودان للتخريب

أصدرت وزارة الخارجية المصرية مساء يوم الاثنين بيانا علقت من خلاله على ما تم تداوله بخصوص تعرض سفارة مصر في السودان للتخريب.

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وقال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، "إنه من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر في الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة في العاصمة السودانية".

وأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن الحدث يعود لشهور مضت.

ولفت أحمد أبو زيد إلى أن مصر أوفدت آنذاك بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالي من أي مستندات هامة.

وكانت وسائل إعلام تداولت صورا تظهر آثار دمار لحق بمبنى السفارة المصرية بالخرطوم ونهب محتوياته.

من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر فى الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة فى العاصمة السودانية…الحدث يعود لشهور مضت، وأوفدت مصر آنذاك، بالتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالى من أى مستندات هامة — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 11, 2024

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، فيما فر نحو 8 ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع.

المصدر: RT