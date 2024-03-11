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القاهرة تكشف حقيقة تعرض السفارة المصرية في السودان للتخريب

أخبار العالم العربي

القاهرة تكشف حقيقة تعرض السفارة المصرية في السودان للتخريب
Globallookpress
مصر
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية مساء يوم الاثنين بيانا علقت من خلاله على ما تم تداوله بخصوص تعرض سفارة مصر في السودان للتخريب.

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وقال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، "إنه من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام لصور قديمة لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر في الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة في العاصمة السودانية".

وأوضح المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن الحدث يعود لشهور مضت.

ولفت أحمد أبو زيد إلى أن مصر أوفدت آنذاك بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالي من أي مستندات هامة.

وكانت وسائل إعلام تداولت صورا تظهر آثار دمار لحق بمبنى السفارة المصرية بالخرطوم ونهب محتوياته.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، فيما فر نحو 8 ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع.

المصدر: RT

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