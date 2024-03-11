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العراق يعلن مقتل 10 دواعش في عملية "وعد الحق الثالثة" العسكرية

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العراق يعلن مقتل 10 دواعش في عملية
RT @SecMedCell
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قال الجيش العراقي الأحد إنه قتل 10 مسلحين من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية في المناطق الصحراوية في وسط وشمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال 24 ساعة الماضية 10 إرهابيين"، في العملية التي أطلق عليها "وعد الحق الثالثة" وتضمّ قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وتشمل محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

وقال البيان: "استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية "وعد الحق الثالثة" وأثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع "بيك أب" بداخلها أربعة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتلهم جميعا". 

وأشار بيان آخر الأحد إلى أن الجيش نفذ "ضربات جوية دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة السبت وقتل مفرزتين إرهابيين". 

المصدر: RT

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