العراق يعلن مقتل 10 دواعش في عملية "وعد الحق الثالثة" العسكرية

قال الجيش العراقي الأحد إنه قتل 10 مسلحين من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية في المناطق الصحراوية في وسط وشمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال 24 ساعة الماضية 10 إرهابيين"، في العملية التي أطلق عليها "وعد الحق الثالثة" وتضمّ قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وتشمل محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

وقال البيان: "استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية "وعد الحق الثالثة" وأثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع "بيك أب" بداخلها أربعة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاما ناسفا، وتمكنت القوة المنفذة للواجب من قتلهم جميعا".

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استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية *وعد الحق الثالثة* واثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تم ملاحقة عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزام ناسف ، إذ تمكنت القوة المنفذة للواجب من قتلهم جميعاً ، وبهذا… — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 10, 2024

وأشار بيان آخر الأحد إلى أن الجيش نفذ "ضربات جوية دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة السبت وقتل مفرزتين إرهابيين".

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)

صدق الله العلي العظيم

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قيادة العمليات المشتركة توسع… pic.twitter.com/f8OUTnnfjL — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 10, 2024

المصدر: RT