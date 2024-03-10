 
مباشر

إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. الداخلية السعودية تبدأ بتنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام

أخبار العالم العربي

إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.. الداخلية السعودية تبدأ بتنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام
AFP
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4t8

قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم بمناسبة شهر رمضان.

وذكرت الوكالة الرسمية أن ذلك جاء إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

وأفادت "واس" بأن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد الوزير أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من الملك سلمان سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا