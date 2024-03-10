المحكمة العليا السعودية: يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـ

أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـ.

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وقال مراسل RT في السعودية إنه تمت رؤية هلال شهر ‎رمضان بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بأنه تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بالسعودية.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن عدم رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.

ولفت المركز، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

المصدر: RT