المرصد الفلكي بجامعة المجمعة السعودية: هلال شهر رمضان يبقى ما بين 11-13 دقيقة بعد غروب شمس اليوم

كشفت الحسابات العلمية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي في السعودية، عن بقاء الهلال بعد غروب شمس اليوم الأحد في سماء عدد من مدن المملكة لفترة تتراوح بين 11 - 13 دقيقة.

وقال المرصد إن مدة بقاء الهلال في الأفق 13 دقيقة في سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، فيما سيبقى الهلال 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل.

وحدد المرصد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ11 دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر، مؤكدا إمكانية رؤية الهلال ما لم يُحجب الهلال بالغيوم.

وأشارت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد بأنه خلال رصده لهلال شهر رمضان إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرا، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42.

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أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266 وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2.66 درجة واستطالة 4.5 درجات.

المصدر: واس