بالصور.. مركز الفلك الدولي: تعذر رؤية هلال شهر رمضان رغم صفاء السماء

أعلن مركز الفلك الدولي عدم رؤية هلال شهر رمضان، اليوم الأحد 10 مارس، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.

ولفت المركز في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار. وأمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. علما… pic.twitter.com/8p4bKJgchV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

وبين المركز أنه تسنى لهم رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. رغم صفاء السماء بشكل كبير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المركز في بيان: "بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس".

وللتعرف على نتائج رصد هلال شهر رمضان، نشر المركز على موقعه الإلكتروني رابطا يمكن من زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي:

https://astronomycenter.net/icop/ram45.html

المصدر: RT