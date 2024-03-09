فلكي كويتي يثير الجدل حول موعد أول أيام شهر الصيام "بحسب الرؤية الشرعية"

أثار الفلكي الكويتي عادل السعدون الجدل في أوساط متابعيه وذلك بعد توقعات نشرها بشأن حلول أول أيام شهر رمضان، وأنه تجري رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس.

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و 12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار".

غرة الشهر الفضيل https://t.co/FT9rifNuNP — عادل السعدون (@adel_alsadoon) February 22, 2024

وأضاف الفلكي: "تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس". وقال: "اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس".

وفي رود متابعيه، علقت مغردة قائلة: "لكن عندنا رمضان يوم الاثنين.. نتبع العجيري الله يرحمه."

ورد السعدون: "إن كنت جاهلة.. بحسابات القمر.. اضبطي كلامك.. فليس هناك نحن وهم.. اعقلي قليلا وتكلمي بحكمه وحسابات القمر لاتعرف نحن وهم إلا من في قلبه وعقله نقص".

ان كنتي جاهلة بحسابات القمر

اضبطي كلامك.

فليس هناك نحن وهم

اعقلي قليلا وتكلمي بحكمه وحسابات القمر لاتعرف نحن وهم الا من في قلبه وعقله نقص https://t.co/pduUgeJpwj — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 9, 2024

كما رد على مغرد آخر انتقد توقعاته قائلا: "هنبقة هنبقة.. ‏اعقل قليلا واحترم وتكلم باحترام يا هنبقة..‏الجاهل عدو نفسه والمجتمع".

هنبقه هنبقه

اعقل قليلا واحترم وتكلم باحترام يا هنبقه

الجاهل عدو نفسه والمجتمع https://t.co/zQDmJBQWOU — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 9, 2024

المصدر: RT