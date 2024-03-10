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أبرز مخرجات اجتماع أبو الغيط مع كبار المسؤولين الليبيين تحت مظلة الجامعة العربية

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أبرز مخرجات اجتماع أبو الغيط مع كبار المسؤولين الليبيين تحت مظلة الجامعة العربية
Globallookpress
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أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع مع كبار المسؤولين الليبيين في مقر الجامعة العربية في القاهرة أن النتائج كانت إيجابية "وفاقت توقعاتي".

وصرح أبو الغيط بذلك في أعقاب الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة. تحت مظلة الجامعة العربية وبدعوة من أبو الغيط.

أبرز مخرجات اجتماع أبو الغيط مع كبار المسؤولين الليبيين تحت مظلة الجامعة العربية

وقال أبو الغيط في تصريحات بعد الاجتماع إنه استغرق 4 ساعات لحل نقاط الخلاف التي تحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا.

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من جهته، قال المنفي إن الاجتماع "خطوة مهمة ".

وقال عقيلة صالح: أكدنا على أهمية إجراء الانتخابات لتحقيق استقرار الدولة الليبية، دون تهميش لأي طرف طالما توافقت شروط الترشح في الانتخابات .

بدوره، قال تكالة: نأمل في قبول كل الأطراف نتائج الانتخابات عند إجرائها .

وفي بيان المكتب الصحفي للجامعة العربية جاء تأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية.

وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لمساندة هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

المصدر: RT

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