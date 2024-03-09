الأمن المغربي يتمكن من توقيف زعيم مافيا فرنسي خطير مطلوب دوليا

تمكن الأمن المغربي، مساء أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، بعد صدور أمر الانتربول باعتقاله في قضايا تكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وتمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، من توقيف المواطن الفرنسي، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بلاغ لها، أن "توقيف المشتبه به تم في سياق عملية أمنية دقيقة استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المطلوب دوليا بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء".

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وأشارت إلى أن "المواطن الفرنسي الموقوف كان مطلوبا على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره عدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية".

وأوضحت أن "توقيف المشتبه به جاء تتويجا لثمرات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمني".

المصدر: وسائل إعلام مغربية