حميميم يعلن تدمير قاعدتين للمسلحين في إدلب ومقتل جندي سوري في اللاذقية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال فاديم كوليت، أن الطيران الروسي دمر قاعدتين للإرهاب في محافظة إدلب.

وأضاف كوليت: "شن الطيران الروسي في 5 مارس هجوما على قرية "باسنكول" في محافظة إدلب، ودمر قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 مسلحا".

وأكد كوليت مقتل جندي سوري نتيجة قصف تعرضت له مدينة اللاذقية.

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وقال: "في منطقة التنف، خلال يوم واحد تم تسجيل أربعة انتهاكات للاجواء السورية وخروقات لبروتوكولات عدم التصادم قامت بها طائرتان مقاتلتان من طراز "إف ـــ 16" ومقاتلتان من طراز "ثاندير بولت" تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي