الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد إحباط تسلل مجموعة إرهابية إلى المواقع العسكرية السورية بريف اللاذقية، والقضاء على معظم المتسللين.

وجاء في البيان: "وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية، وتمكنت من قتل وإصابة معظم عناصر المجموعة".

وأشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن القوات السورية تمكنت من سحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى.

المصدر: سانا + شام إف إم