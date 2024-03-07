مسلح يفتح النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني في نقطة الريفا طرابلس شمال لبنان

أفاد مراسل RT بأن مسلحا من التابعية الفلسطينية فتح النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني في نقطة الريفا طرابلس شمال لبنان .

وذكرا أنه لدى مرور أحد الأشخاص من التابعية الفلسطينية على حاجز للجيش اللبناني عند نقطة الريفا ولدى تفتيش سيارته عثر معه على مسدس حربي ليتم مصادرة سلاحه الحربي.

وبحسب ما أفادت المعلومات فإن المذكور قد دخل المخيم وأحضر جعبته وسلاحه ليطلق النار على نقطة الحاجز فتم الرد عليه بالمثل مما أدى الى إصابته بطلقات نارية ليفر بعدها إلى داخل المخيم البداوي.

المصدر: RT