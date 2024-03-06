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البحرية البريطانية تعلن عن هجوم جديد من جهة مجهولة على سفينة قبالة اليمن

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البحرية البريطانية تعلن عن هجوم جديد من جهة مجهولة على سفينة قبالة اليمن
Globallookpress
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أعلنت البحرية البريطانية اليوم الأربعاء عن هجوم جديد من جهة مجهولة على سفينة تجارية قبالة اليمن.

وكتب الحساب الرسمي على منصة "إكس" للعمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) "06: "تلقينا إخطارا بحادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب عدن اليمنية، وتحقق السلطات الآن في ملابسات الحادث"، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم جهة مجهولة.

وأضاف: "ننصح السفن بالعبور بحذر في المنطقة وإبلاغ هيئة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه".

وكانت البحرية البريطانية قد أعلنت صباح اليوم أن سفينة تجارية تلقت نداءات من جهة على أنها البحرية اليمنية وأمرتها بتغيير مسارها.

وتتصاعد الأزمة في خليج عدن بعد غرق سفينة "روبيمار" التي تحمل علم "بليز" قبالة السواحل اليمنية، بعد هجمات شنها "أنصار الله".

وتعرضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

 

 

المصدر: تاس

 

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