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أمير قطر يصل إلى الجزائر للمشاركة منتدى الدول المصدرة للغاز (صور)

أخبار العالم العربي

أمير قطر يصل إلى الجزائر للمشاركة منتدى الدول المصدرة للغاز (صور)
Sputnik
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وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وكتبت وكالة الأنباء القطرية: "وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز".

وأضافت: "وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي والوفد المرافق، دولة السيد نذير العرباوي الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر والسادة أعضاء السفارة القطرية".

وتفتتح اليوم السبت بالجزائر العاصمة أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

 

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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