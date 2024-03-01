"سرايا القدس": قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.

وفي بيان لها، قالت "سرايا القدس": "تاسعة البهاء حاضرة.. قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة".

هذا وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي اليوم، بأن تل أبيب أبغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، مع دخول الحرب في غزة يومها الـ147، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 580 عسكريا بين ضابط وجندي.

المصدر: RT