الرئاسي الليبي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الرشيد بغزة 

دان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

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ودعا المنفي في بيان له اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل حيال جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في محيط دوار النابلسي بشارع الرشيد في القطاع".

وأكد على أن "ما حدث بشارع الرشيد وراح ضحيته 112 شهيدا و760 جريحا حتى الآن، يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد، استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني".

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.

وفشل مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الجمعة في إقرار بيان يحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضد نص البيان الذي طرحته الجزائر.

المصدر:RT