إعلام إيراني: مقتل أحد قياديي الحرس الثوري في سوريا بغارة إسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن مقتل رضا زراعي أحد قياديي الحرس الثوري بغارة إسرائيلية فجر اليوم على بانياس السورية أثناء تفقده للقوات العسكرية.

وتناقلت وسائل إعلام إيرانية نبأ مقتل زراعي على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي استهداف إسرائيلي لمدينة بانياس على الساحل السوري صباح اليوم.

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وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص وسط سوريا بصاروخ موجه.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "تم استهداف سيارة قرب قرية النهرية بريف القصير، والمعلومات الأولية تفيد باستهدافها عبر الطيران المسير".

وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذا الاستهداف.

وأفادت قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي جوي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

المصدر: RT