تمثيل الجريمة بالصوت والصورة.. تطورات قضية مقتل قائد عسكري يمني في مصر

حدّدت محكمة استئناف القاهرة 3 مارس المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.

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واصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيلها بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم لها، ووجّهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أعلنت الاثنين الماضي تفاصيل مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، حيث ذكر بيان وزارة الداخلية، أنه تبلغ بتاريخ 18 فبراير الجاري لمديرية أمن الجيزة من شخص يمني الجنسية، بعثوره على جثة شقيقه، بداخل شقته حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من "رمضان محمد بليدي علي، 29 سنة، سائق، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، أبرزها قتل وسلاح دون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، وعبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته (عبده عسلية) 19 سنة، خراط، وإسراء صابر محمد عطية، وشهرتها (دينا)، 22 سنة، ربة منزل، وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم، وشهرتها (منّة)، 17 سنة، ربة منزل".

المصدر: المصري اليوم