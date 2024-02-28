مراسلة RT: حريق المصنع في محافظة الخليل لا يزال مشتعلا منذ 16 ساعة (صور + فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن النيران في مصنع في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية لا تزال مشتعلة منذ أكثر من 16 ساعة.

وقال الهلال الأحمر إن أكثر من 70 كادرا من طواقم وضباط جهاز الإسعاف والطوارئ ومتطوعي وحدة الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني، بالشراكة مع بلدية الخليل وبلديات المحافظة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعديد من الجهات المساندة للتعامل مع الحريق الكبير الذي نشب في مقر أحد مصانع مدينة الخليل والتعامل مع حالات الاختناق والإصابات التي وقعت لعدد من فرق الإنقاذ والمساندة أثناء العمل وقامت بنقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

تغطية صحفية: سحب دخان كثيف تغطي سماء الخليل جراء الحريق الكبير الذي اندلع في مصنع بالمدينة. pic.twitter.com/nm4QDVr6ib — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 28, 2024

وقالت وزارة الاقتصاد إن "مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل، يعد من أهم الشركات الفلسطينية في الصناعة البلاستيكية ويشغل أكثر من 700 موظف بين إداريين ومهندسين وفنيين ويصدر نحو 2000 صنف لأكثر من 25 دولة عربية وأجنبية".

حتّى اللّحظة لا تزال الطواقم تعمل على اخماد ما تبقى من الحريق المندلع مُنذُ الأمس في مصنع رويال بمدينة الخليل pic.twitter.com/1MCVgFqnPk — السَجَى🇵🇸𓂆 (@sapal59) February 28, 2024

وفي وقت سابق، ناشد رئيس البلدية تيسير أبو سنينة المواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للشركة وعدم عرقلة الطواقم من القيام بعملها.

المصدر: RT